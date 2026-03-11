Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Hugh Hefner

Gli anni del matrimonio sono stati per me i più infelici. Il periodo d'oro della mia vita è venuto dopo il divorzio. Non sono mai stato tanto felice come oggi.

Breve biografia di Hugh Hefner

Hugh Hefner è l'editore statunitense che ha influenzato profondamente la società negli ultimi 50 anni; anni durante i quali la sua pubblicazione è risultata essere la migliore al mondo dal punto di vista dei numeri di copie vendute ma che soprattutto più di ogni altra ha saputo creare uno stile di vita degli uomini che la leggono. La...
continua leggendo la:
Biografia di Hugh Hefner su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail