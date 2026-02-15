Aforismi
Frase di Chris Evert

Già a 25 anni avevo iniziato a chiedermi quale sarebbe stato il momento giusto per ritirarmi e come avrei fatto a capirlo. Sapevo che nessuno avrebbe potuto dirmelo, che questa decisione l'avrei potuta prendere soltanto io.

Breve biografia di Chris Evert

La tennista statunitense Chris (Christine Marie) Evert nasce a Fort Lauderdal, Florida, il 21 dicembre 1954. Il suo nome è inserito nell'albo d'oro delle più grandi tenniste di ogni epoca più per i risultati conseguiti che per la qualità del gioco, oggettivamente poco spettacolare. Negli anni '80 seconda solo a Martina Navratilova in...
continua leggendo la:
Biografia di Chris Evert su Biografieonline.it

