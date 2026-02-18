Aforismi
Frase di Rocco Siffredi

Cosa penso riguardo alle inclinazioni sessuali? Il mondo non si divide in gay ed etero, ma in quelli che scelgono fra la felicità e l'infelicità. Siamo tutti gay e latin lover, la questione è su ciò che uno preferisce. Io preferisco le donne.

Breve biografia di Rocco Siffredi

Nasce a Ortona Porto in provincia di Chieti il giorno 4 maggio 1964. All'anagrafe il suo nome è Rocco Antonio Tano. Rocco, adolescente, a soli sedici anni si arruola nella Marina mercantile come volontario. Terminerà l'esperienza nel 1982 per recarsi a Parigi per raggiungere il fratello Giorgio. Nella capitale francese dà una mano...
continua leggendo la:
Biografia di Rocco Siffredi su Biografieonline.it

