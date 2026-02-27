Aforismi
Frase di Leonard Nimoy

Dopo un certo tempo, si può dire che "avere" non sia, dopo tutto, una cosa così piacevole come "volere". Non è logico, ma spesso è vero.

[Spock]

Breve biografia di Leonard Nimoy

Ha raggiunto la celebrità interpretando il personaggio di Spock, il mezzosangue vulcaniano della serie Star Trek, ma poi ne è rimasto così prigioniero al punto che è difficile ricordarlo in altri ruoli. È la triste sorte di quegli attori che hanno la sfortuna (ma anche, per altri versi, la fortuna) di incappare durante la carriera in...
