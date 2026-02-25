Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di Lula

La Bolivia non può imporre la sua sovranità al Brasile. Il fatto che i boliviani hanno dei diritti non significa negare i diritti del Brasile.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Lula

Per la prima volta nella storia del Brasile, dalla tornata elettorale del 2002 uscì vincitore il candidato del Partito dei Lavoratori (Partido dos Trabalhadores, PT) Luiz Inácio Lula da Silva, detto Lula, in corsa per la quarta volta alla presidenza. Uomo del popolo, appassionato di telenovelas, senza dubbio l'elezione di Lula ha...
continua leggendo la:
Biografia di Lula su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail