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Frase di Philippe Starck
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Breve biografia di Philippe Starck
Nato il 18 gennaio 1949 a Parigi, Philippe Starck è considerato il numero uno dei designer europei, oltre a svolgere attività anche di architetto progettando (ha progettato numerosi locali a Parigi, New York e Tokyo).
Ancora studente al Notre Dame of Saint Croix in Neully, crea una società di strutture gonfiabili finanziata...
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