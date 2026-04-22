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Frase di Philippe Starck

Per vent'anni ho creato oggetti che potessero essere acquistati da più persone possibile, contro l'elitarismo del design. Ora desidero che l'ecologia sia alla portata di tutti.

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Breve biografia di Philippe Starck

Nato il 18 gennaio 1949 a Parigi, Philippe Starck è considerato il numero uno dei designer europei, oltre a svolgere attività anche di architetto progettando (ha progettato numerosi locali a Parigi, New York e Tokyo). Ancora studente al Notre Dame of Saint Croix in Neully, crea una società di strutture gonfiabili finanziata...
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Biografia di Philippe Starck su Biografieonline.it

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