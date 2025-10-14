Chi si dopa, per me, non è un atleta.

Filippo Magnini nasce a Pesaro il 2 febbraio 1982. Carattere vivace ed intraprendente a quattro anni inizia a pattinare sulle rotelle con la sorella Laura. Poi pratica il basket, sport principe della sua città natale. Più tardi prova anche a giocare a tennis e a calcio. Il suo fisico è esile e come molto spesso viene consigliato in...

continua leggendo la:

Biografia di Filippo Magnini su Biografieonline.it