Aforismi
Non possediamo più obbiettivi in cui non credere. Perché è di vitale importanza - forse ancor più che vitale - avere cose in cui non credere.

Jean Baudrillard nasce nella città vescovile di Reims (Francia) il 27 luglio 1929 da una famiglia con origini contadine. I genitori sono entrambi impiegati statali; Jean è il primo componente della sua famiglia che ottiene un grado di istruzione avanzato e questo comporta una rottura con i suoi genitori e con l'ambiente culturale da cui...
