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Aforisma di Brian May

L'arte è indefinibile, ma non può che nascere dalla passione.

Breve biografia di Brian May

Brian Harold May, il chitarrista dei Queen, è nato il 19 luglio 1947 nel Middlesex. Dopo aver acquisito una certa cultura musicale suonando il pianoforte, all' età di quindici anni cambia strumento e decide di imbracciare per la prima volta una chitarra. Si sentiva attratto da quello strumento, dalla possibilità di agire direttamente...
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