Dalle 2 alle 6 di notte sono di fronte al computer, è il momento in cui regna il silenzio.

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Aforisma di Brian May
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Breve biografia di Brian May
Brian Harold May, il chitarrista dei Queen, è nato il 19 luglio 1947 nel Middlesex. Dopo aver acquisito una certa cultura musicale suonando il pianoforte, all' età di quindici anni cambia strumento e decide di imbracciare per la prima volta una chitarra. Si sentiva attratto da quello strumento, dalla possibilità di agire direttamente...
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