Lo scrittore britannico David Herbert Richards Lawrence nasce a Eastwood (nella regione del Nottinghamshire, Inghilterra) il giorno 11 settembre 1885. Quarto figlio di Arthur John Lawrence, minatore, e Lydia Beardsall, maestra. Giovinezza, studi e primi lavori David Herbert Lawrence frequenta le scuole primarie a Eastwood e poi la...

