Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di David Herbert Lawrence

Sono un uomo, e vivo... Per questa ragione sono uno scrittore di romanzi. E siccome sono un romanziere, mi considero superiore al santo, allo scienziato, al filosofo, al poeta, che sono tutti grandi autorità nelle diverse attitudini dell'uomo vivo, ma non vanno mai fino in fondo.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di David Herbert Lawrence

Lo scrittore britannico David Herbert Richards Lawrence nasce a Eastwood (nella regione del Nottinghamshire, Inghilterra) il giorno 11 settembre 1885. Quarto figlio di Arthur John Lawrence, minatore, e Lydia Beardsall, maestra. Giovinezza, studi e primi lavori David Herbert Lawrence frequenta le scuole primarie a Eastwood e poi la...
continua leggendo la:
Biografia di David Herbert Lawrence su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail