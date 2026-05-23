Sono la personificazione del rischio. Sono solo una giornalista curiosa.

Lilli Gruber: le origini e l'esordio nel giornalismo Dietlinde Gruber nasce a Bolzano il 19 aprile del 1957 da una famiglia di imprenditori. Durante il fascismo la sorella della nonna materna era inviata al confino e il padre, Alfred, lavorava come insegnante clandestino nelle cosiddette "Katakomben - Schulen". Il percorso di studi di...

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