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Frase di Lilli Gruber

Sono la personificazione del rischio. Sono solo una giornalista curiosa.

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Breve biografia di Lilli Gruber

Lilli Gruber: le origini e l'esordio nel giornalismo Dietlinde Gruber nasce a Bolzano il 19 aprile del 1957 da una famiglia di imprenditori. Durante il fascismo la sorella della nonna materna era inviata al confino e il padre, Alfred, lavorava come insegnante clandestino nelle cosiddette "Katakomben - Schulen". Il percorso di studi di...
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Biografia di Lilli Gruber su Biografieonline.it

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