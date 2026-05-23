DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Lilli Gruber
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Lilli Gruber
Lilli Gruber: le origini e l'esordio nel giornalismo
Dietlinde Gruber nasce a Bolzano il 19 aprile del 1957 da una famiglia di imprenditori. Durante il fascismo la sorella della nonna materna era inviata al confino e il padre, Alfred, lavorava come insegnante clandestino nelle cosiddette "Katakomben - Schulen". Il percorso di studi di...
continua leggendo la:
Biografia di Lilli Gruber su Biografieonline.it