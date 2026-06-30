Cocktail ben assortito di genialità e delirio, pittore del surreale e di mondi onirici, Salvador Dalí ha avuto una vita segnata dalla stranezza fin dal principio. Nato a Figueras il giorno 11 maggio 1904 - il nome completo è Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, marchese di Pùbol - dopo tre anni dalla morte del primo fratello,...

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