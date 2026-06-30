Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di Salvador Dalì

Che cos'è il cielo? Dove si trova? Il cielo non si trova né sopra né sotto, né a destra né a sinistra; il cielo è esattamente nel centro del petto dell'uomo che ha fede.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Salvador Dalí

Cocktail ben assortito di genialità e delirio, pittore del surreale e di mondi onirici, Salvador Dalí ha avuto una vita segnata dalla stranezza fin dal principio. Nato a Figueras il giorno 11 maggio 1904 - il nome completo è Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, marchese di Pùbol - dopo tre anni dalla morte del primo fratello,...
continua leggendo la:
Biografia di Salvador Dalí su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail