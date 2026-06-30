DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Salvador Dalì
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Salvador Dalí
Cocktail ben assortito di genialità e delirio, pittore del surreale e di mondi onirici, Salvador Dalí ha avuto una vita segnata dalla stranezza fin dal principio. Nato a Figueras il giorno 11 maggio 1904 - il nome completo è Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, marchese di Pùbol - dopo tre anni dalla morte del primo fratello,...
continua leggendo la:
Biografia di Salvador Dalí su Biografieonline.it