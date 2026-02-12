Aforismi
Aforisma di Ernest Renan

Il cristianesimo nasce e si propaga in un tempo in cui ogni patria è spenta. Culto universale, come l'islamismo, il cristianesimo sarà in sostanza il nemico delle nazionalità.

Breve biografia di Ernest Renan

Joseph Ernest Renan nasce a Tréguier (Francia), nella regione della Bretagna, il 28 febbraio 1823. Si forma nel seminario di Saint-Sulpice a Parigi ma lo abbandona nel 1845 in seguito a una crisi religiosa per proseguire gli studi filologici e filosofici, con particolare riguardo per le civiltà semitico-orientali. Nel 1852 consegue...
