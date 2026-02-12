DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Ernest Renan
Breve biografia di Ernest Renan
Joseph Ernest Renan nasce a Tréguier (Francia), nella regione della Bretagna, il 28 febbraio 1823.
Si forma nel seminario di Saint-Sulpice a Parigi ma lo abbandona nel 1845 in seguito a una crisi religiosa per proseguire gli studi filologici e filosofici, con particolare riguardo per le civiltà semitico-orientali.
Nel 1852 consegue...
