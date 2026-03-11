Aforismi
Citazione di Alessandro Baricco

Nulla può diventare così insignificante come qualsiasi cosa se ti ci svegli di fianco tutte le mattine della tua vita.

Breve biografia di Alessandro Baricco

Alessandro Baricco è uno scrittore tra i più conosciuti e amati dai lettori di narrativa in Italia. Nasce a Torino il 25 gennaio del 1958. Alessandro Baricco Studi e formazione Si forma nella sua città sotto la guida di Gianni Vattimo, laureandosi in Filosofia con una tesi di Estetica. Studia contemporaneamente al conservatorio...

Biografia di Alessandro Baricco

