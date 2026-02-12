Aforismi
Frase di John Kenneth Galbraith

E' molto, molto meglio tener l'ancora nell'assurdità che salpare per i perigliosi mari del pensiero.

Breve biografia di John Kenneth Galbraith

Canadese, naturalizzato statunitense nel 1937, economista fra i più noti ed influenti del suo tempo, John Kenneth Galbraith nasce a Iona Station (Ontario, Canada) il giorno 15 ottobre 1908. Dopo i primi studi compiuti all'Università di Toronto, consegue un Master of Science nel 1931 e un dottorato (PhD) nel 1934, all'Università della...
