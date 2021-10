La puntualità è la virtù dell'annoiato.

Evelyn Arthur Waugh nasce a Londra il 28 ottobre 1903. Dopo una laurea a Oxford e un breve periodo come insegnante in scuole private dedica tutte la sue attività alla letteratura. Negli anni '30 compie diversi viaggi che lo portano in Europa, Africa, Oriente e Messico. Partecipa alla Seconda guerra mondiale con la Royal Navy inglese in Medio-oriente. Nel 1930 si converte al cattolicesimo. Evelyn Waugh affida la sua rigorosa ricerca morale a una serie di romanzi che lo renderanno celebre. Grazie alla sua prosa netta ed elegante...continua la lettura su Biografieonline.it