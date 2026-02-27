DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Evelyn Waugh
E perché non dovrei essere geloso quando vedo spendere tanto denaro per dei parenti che furono detestati tutta la vita; mentre i cani che li avevano amati, che erano stati vicini a loro senza chiedere niente, senza lamentarsi, fossero ricchi o poveri, sani o malati, vengono sepolti come va va, proprio da bestie?
Breve biografia di Evelyn Waugh
Evelyn Arthur Waugh nasce a Londra il 28 ottobre 1903. Dopo una laurea a Oxford e un breve periodo come insegnante in scuole private dedica tutte la sue attività alla letteratura. Negli anni '30 compie diversi viaggi che lo portano in Europa, Africa, Oriente e Messico. Partecipa alla Seconda guerra mondiale con la Royal Navy inglese in...
