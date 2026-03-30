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Aforisma di Evelyn Waugh

I giornali seguono tutti politiche diverse, per cui, come è ovvio, devono dare notizie diverse.

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Breve biografia di Evelyn Waugh

Evelyn Arthur Waugh nasce a Londra il 28 ottobre 1903. Dopo una laurea a Oxford e un breve periodo come insegnante in scuole private dedica tutte la sue attività alla letteratura. Negli anni '30 compie diversi viaggi che lo portano in Europa, Africa, Oriente e Messico. Partecipa alla Seconda guerra mondiale con la Royal Navy inglese in...
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