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Frase di Bill Gates
Breve biografia di Bill Gates
Il vero, regale nome di Bill Gates, divenuto famoso in tutto il mondo come uno dei più clamorosi esempi di "self made man" all'americana del XX secolo, è William Gates III.
Amato o detestato, ammirato o criticato per le sue scelte monopoliste, ha comunque creato un impero economico praticamente dal nulla, fondando insieme a un amico la...
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