Aforismi
Frase celebre di Barack Obama

Yes, we can!

Breve biografia di Barack Obama

Barack Hussein Obama Jr. nasce a Honolulu (Hawaii, USA) il 4 agosto 1961. Il padre, keniota agnostico ed ex pastore, emigrato negli Stati Uniti per studiare conosce la studentessa Ann Dunham (di Wichita, Kansas); la coppia frequenta ancora l'università quando il piccolo Barack nasce. Nel 1963 i genitori si separano; il padre si...
Biografia di Barack Obama su Biografieonline.it

