Attore, regista e sceneggiatore, Christian De Sica nasce a Roma il giorno 5 gennaio 1951. Figlio del celebre Vittorio De Sica, è sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone, dalla quale ha avuto i due figli Brando (così chiamato per la passione che ha di Marlon Brando) e Mariarosa. Numerosissimi sono i film girati,...

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