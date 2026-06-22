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Frase di Christian De Sica
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Breve biografia di Christian De Sica
Attore, regista e sceneggiatore, Christian De Sica nasce a Roma il giorno 5 gennaio 1951.
Figlio del celebre Vittorio De Sica, è sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone, dalla quale ha avuto i due figli Brando (così chiamato per la passione che ha di Marlon Brando) e Mariarosa.
Numerosissimi sono i film girati,...
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