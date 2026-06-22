Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Christian De Sica

Il divismo è finito negli Anni Cinquanta e nacque dopo la guerra perché c'era la fame e la gente voleva sognare un mondo che non era la realtà. C'era un'ingenuità diversa da oggi.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Christian De Sica

Attore, regista e sceneggiatore, Christian De Sica nasce a Roma il giorno 5 gennaio 1951. Figlio del celebre Vittorio De Sica, è sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone, dalla quale ha avuto i due figli Brando (così chiamato per la passione che ha di Marlon Brando) e Mariarosa. Numerosissimi sono i film girati,...
continua leggendo la:
Biografia di Christian De Sica su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail