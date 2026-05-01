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Aforisma di Mariastella Gelmini
Breve biografia di Mariastella Gelmini
Mariastella Gelmini nasce a Leno, in provincia di Brescia, il giorno 1 luglio 1973.
Dopo aver frequentato il liceo Manin di Cremona e per un breve periodo il liceo Bagatta di Desenzano del Garda, consegue il diploma presso il liceo privato confessionale Arici.
Entrata a far parte di Forza Italia sin dalla nascita del partito. Nel...
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