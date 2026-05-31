Preferirei essere il primo in questo modesto villaggio piuttosto che il secondo a Roma.

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Frase di Giulio Cesare
Breve biografia di Giulio Cesare
Caio Giulio Cesare nacque a Roma nel 100 a.C. Faceva parte dell'antichissima e nobile "gens Julia", discendente da Julo, figlio di Enea e, secondo il mito, a sua volta figlio della dea Venere.
Era anche legato al ceto plebeo, in quanto sua zia Giulia aveva sposato Caio Mario.
Finiti gli studi, verso i sedici anni, partì con Marco Termo...
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