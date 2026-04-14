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Frase di Corrado Guzzanti

Lo sapevate? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, su Rieduca... (imbarazzata) che fortuna, che... ehm... Beh, sì, è culo. (Vulvia)

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Breve biografia di Corrado Guzzanti

Corrado Guzzanti nasce a Roma il giorno 17 maggio 1965. Figlio del giornalista e senatore Paolo Guzzanti, militante del partito politico Popolo della Libertà. È inoltre fratello di Sabina Guzzanti, anch'ella attrice e autrice satirica. Formazione ed esordi Dopo avere frequentato il liceo scientifico (dove raccolse una bocciatura) e...
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