Aforisma di Jean Paul
Breve biografia di Jean Paul
Johann Paul Friedrich Richter, in arte Jean Paul nasce a Wunsiedel (Germania) il giorno 21 marzo 1763.
Iniziati gli studi teologici a Lipsia, interrompe nel 1784 per dedicarsi all'insegnamento e alla letteratura. Nel 1790 fonda la scuola elementare di Schwarzenbach da lui diretta; in questi anni la sua produzione letteraria è...
