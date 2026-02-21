DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di J.R.R. Tolkien
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di J.R.R. Tolkien
John Ronald Reuel Tolkien nasce nel 1892 a Bloemfontein, in SudAfrica, da genitori inglesi. Dopo la morte del padre, all'età di soli tre anni ritorna con la madre ed il fratello in Inghilterra dove la famiglia si sistema a Sarehole, un sobborgo di Birmingham. Nel 1904 muore anche sua madre dalla quale il giovane Tolkien aveva nel...
continua leggendo la:
Biografia di J.R.R. Tolkien su Biografieonline.it