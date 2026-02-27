Aforismi
Aforisma di Giorgio Manganelli

Io amo i poveri e soffrirei in un mondo senza poveri.

Breve biografia di Giorgio Manganelli

Scrittore, traduttore, giornalista, critico letterario nonché teorico della neoavanguardia, Giorgio Manganelli nasce a Milano il giorno 15 novembre 1922. La madre Amelia è maestra elementare, autrice di poesie, mentre il padre Paolino lavora come procuratore di borsa. Al liceo cittadino, frequentato tra gli altri da Giorgio Strehler,...
continua leggendo la:
Biografia di Giorgio Manganelli su Biografieonline.it

