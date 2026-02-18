Aforismi
Battuta di Maurizio Crozza

La teoria di Benjamin dice che un corpo immerso nell'acqua si lava, un corpo immerso in un altro corpo si diverte, un corpo immerso in due corpi è orgia.

Breve biografia di Maurizio Crozza

Comico, imitatore e conduttore tv, Maurizio Crozza nasce a Genova il giorno 5 dicembre 1959. Consegue il diplomato nel 1980 presso la Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, poi prosegue la carriera con il Teatro dell'Archivolto di Genova: in questo ambiente, assieme agli altri attori, forma il gruppo cabarettista genovese...
