Battuta di Maurizio Crozza
Breve biografia di Maurizio Crozza
Comico, imitatore e conduttore tv, Maurizio Crozza nasce a Genova il giorno 5 dicembre 1959. Consegue il diplomato nel 1980 presso la Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, poi prosegue la carriera con il Teatro dell'Archivolto di Genova: in questo ambiente, assieme agli altri attori, forma il gruppo cabarettista genovese...
