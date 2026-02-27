Aforismi
Quando stavo con i Black Sabbath gli assoli erano così lunghi che all'Hammersmith Odeon potevo scendere dal palco, andare al pub vicino, bermi tre bicchieri di birra e tornare in tempo per la fine dell'assolo.

Breve biografia di Ozzy Osbourne

Nato a Birmingham il 3 dicembre 1948, Ozzy Osbourne, il cattivo del rock è rimasta sulla scena musicale per molti decenni. È assurto allo status di monumento non solo per le bizzarrie che hanno contrassegnato la sua carriera ma anche per l'autentico talento che, seppur mascherato dietro la teatralità, indubbiamente possedeva. John...
