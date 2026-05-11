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Aforisma di Epicuro

Dallo stesso tempo derivano le origini del sommo bene ed il godimento di esso.

Breve biografia di Epicuro

Epicuro, filosofo nato nell'isola greca di Samo nell'anno 341 a.C., è considerato l'antico fondatore di una delle maggiori scuole filosofiche dell'età ellenistica e romana. Ebbe grande fama in epoca ellenistica; successivamente, con l'affermarsi del Cristianesimo, subì un rapido declino. La sua dottrina filosofica viene detta...
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