Quando vinciamo a Torino di solito vinciamo lo scudetto.

Adriano Galliani, appassionato di calcio fin da piccolo (tanto che a soli 10 anni scappò di casa - con conseguenze immaginabili - per andare a vedere una partita... addirittura fino a Genova), è nato il 30 luglio 1944 a Monza. La sua passione, a quanto pare, è stata ricompensata dal destino se è vero che quest'uomo di sport ma anche di...

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