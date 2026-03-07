Aforismi
Aforisma di Luc de Clapiers de Vauvenargues

I consigli ritenuti più saggi sono sempre quelli meno adatti alla nostra situazione.

Breve biografia di Luc de Clapiers de Vauvenargues

Luc de Clapiers, marchese di Vauvenargues - scrittore, saggista e moralista francese - nasce a Aix-en-Provence il giorno 6 agosto 1715. Nato in una nobile famiglia, trascorre l'infanzia tra il castello di Vauvenargues e il palazzo di Aix, città dove studia senza però riuscire a padroneggiare né il latino né il greco; nonostante le...
