Aforisma di Luc de Clapiers de Vauvenargues

Nessuno, quanto gli sciocchi, si crede capace di ingannare le persone intelligenti.

Breve biografia di Luc de Clapiers de Vauvenargues

Luc de Clapiers, marchese di Vauvenargues - scrittore, saggista e moralista francese - nasce a Aix-en-Provence il giorno 6 agosto 1715. Nato in una nobile famiglia, trascorre l'infanzia tra il castello di Vauvenargues e il palazzo di Aix, città dove studia senza però riuscire a padroneggiare né il latino né il greco; nonostante le...
continua leggendo la:
Biografia di Luc de Clapiers de Vauvenargues su Biografieonline.it

