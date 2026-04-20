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Frase di Eva Herzigova
Mia sorella è molto bella. Davvero splendida. Molto più di me. Quando eravamo piccole tutti corteggiavano lei e non me. Io ero molto magra e lei un po' più formosa, così tutti volevano uscire con lei e nessuno con me. Una mia amica voleva farla partecipare a un concorso di bellezza, ma lei non ci volle andare. Ci sono andata io e ho vinto, poi sono partita per Parigi.
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Breve biografia di Eva Herzigova
La sua figura perfetta ha contribuito a renderla celebre per un noto spot di biancheria intima. Eva Herzigova nata il 10 marzo 1973 a Litvinov, Repubblica ceca, che ha lasciato nel 1989, anno della Rivoluzione di Velluto, è diventata fotomodella per caso. Durante una visita ad alcuni parenti di Praga, la sua migliore amica Pauline la...
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