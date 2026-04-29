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Frase di Eva Herzigova

Le foto non sono solo uno scatto e via. Si stampano, si cambiano i colori, si modificano i lineamenti con ombre e luci. Tutto si può cambiare.

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Breve biografia di Eva Herzigova

La sua figura perfetta ha contribuito a renderla celebre per un noto spot di biancheria intima. Eva Herzigova nata il 10 marzo 1973 a Litvinov, Repubblica ceca, che ha lasciato nel 1989, anno della Rivoluzione di Velluto, è diventata fotomodella per caso. Durante una visita ad alcuni parenti di Praga, la sua migliore amica Pauline la...
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Biografia di Eva Herzigova su Biografieonline.it

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