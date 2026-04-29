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Frase di Eva Herzigova
Dopo il crollo del comunismo nella Repubblica Ceca si ha la libertà di credere. Prima le credenze e la libertà di esprimersi erano molto limitate. Ora ci si esprime liberamente. Molti credono nel buddismo. Prima anche per la religione non c'era scelta. Non si potava fare nulla. Non ci si poteva esprimere artisticamente, negli scritti, nella musica. Non si poteva parlare di politica. Ora è tutto diverso.
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Breve biografia di Eva Herzigova
La sua figura perfetta ha contribuito a renderla celebre per un noto spot di biancheria intima. Eva Herzigova nata il 10 marzo 1973 a Litvinov, Repubblica ceca, che ha lasciato nel 1989, anno della Rivoluzione di Velluto, è diventata fotomodella per caso. Durante una visita ad alcuni parenti di Praga, la sua migliore amica Pauline la...
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