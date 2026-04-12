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Frase di Gianfranco Fini
Eppure, penso che sia tuttora di grande significato politico e morale rammentare il valore insostituibile della libertà, bene supremo per ogni essere umano, precondizione per ogni democrazia, e penso sia lecito domandarsi se ancora oggi - sessantatré anni dopo la liberazione - la nostra libertà corra pericoli e sia davvero minacciata. La minaccia non viene di certo dalle ideologie antidemocratiche del secolo scorso, che sono ormai sepolte con il Novecento che le ha generate. I rischi per la nostra libertà sono oggi di tutt'altra natura. L'insidia maggiore viene dal diffuso e crescente relativismo culturale, dalla errata convinzione che libertà significhi assoluta pienezza di diritti e pressoché totale assenza di doveri e finanche di regole. La libertà è minacciata nello stesso momento in cui - come sta avvenendo per alcune questioni - nel suo nome si teorizza una presunta impossibilità di definire ciò che è giusto e ciò che non lo è.
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Breve biografia di Gianfranco Fini
Gianfranco Fini nasce a Bologna il 3 gennaio 1952; è un ex politico italiano. È stato leader politico di destra del partito Msi (Movimento Sociale Italiano) e poi di An (Alleanza Nazionale). Nella sua carriera è stato anche Presidente della Camera dal 2008 al 2013.
Gianfranco Fini
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