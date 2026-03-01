Il comunismo è la più grande e sanguinosa illusione che l'umanità abbia partorito.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Gianfranco Fini
Breve biografia di Gianfranco Fini
Gianfranco Fini nasce a Bologna il 3 gennaio 1952; è un ex politico italiano. È stato leader politico di destra del partito Msi (Movimento Sociale Italiano) e poi di An (Alleanza Nazionale). Nella sua carriera è stato anche Presidente della Camera dal 2008 al 2013.
Gianfranco Fini
La famiglia di origine
Nasce da Argenio (detto...
