Il comunismo è la più grande e sanguinosa illusione che l'umanità abbia partorito.

Gianfranco Fini nasce a Bologna il 3 gennaio 1952; è un ex politico italiano. È stato leader politico di destra del partito Msi (Movimento Sociale Italiano) e poi di An (Alleanza Nazionale). Nella sua carriera è stato anche Presidente della Camera dal 2008 al 2013. Gianfranco Fini La famiglia di origine Nasce da Argenio (detto...

continua leggendo la:

Biografia di Gianfranco Fini su Biografieonline.it