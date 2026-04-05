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Frase di Carlos Ruiz Zafón

Davanti a un feretro ci ricordiamo solo le cose buone e vediamo solo ciò che ci garba.

Breve biografia di Carlos Ruiz Zafón

Lo scrittore Carlos Ruiz Zafón nasce a Barcellona (Spagna) il 25 settembre 1964. Completati gli studi presso un collegio di gesuiti della sua città, la carriera di Zafón inizia in ambito pubblicitario, divenendo direttore creativo di un'importante agencia. Intanto scrive un romanzo per ragazzi dal titolo "El Príncipe de la Niebla"...
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Biografia di Carlos Ruiz Zafón su Biografieonline.it

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