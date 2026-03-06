Aforismi
Aforisma di Manuela Arcuri

Il sogno sarebbe già quello di continuare le belle cose che sto vivendo adesso. Poi c'è ne uno in particolare, si chiama Hollywood. Speriamo, chissà... Certo andrei in America anche a piedi!

Breve biografia di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri nasce a Latina il giorno 8 gennaio 1977. Prorompente, grazie anche al notevole fisico, già all'età di 14 anni si avvicina al mondo dello spettacolo iniziando a comparire in vari servizi fotografici e prendendo parte a numerose sfilate di moda. Di famiglia d'origine pugliese, dopo aver frequentato il liceo si iscrive...
continua leggendo la:
Biografia di Manuela Arcuri su Biografieonline.it

