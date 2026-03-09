Aforismi
La vita non è illusione né finzione ma i sogni e le illusioni fanno parte della vita, son elementi essenziali della realtà; sono la più alta e degna e nobile espressione della vita.

Breve biografia di Giovanni Papini

Giovanni Papini nasce a Firenze il 9 gennaio 1881. Giovanissimo si impegna in una attività frenetica di lettore, scrittore e organizzatore culturale. Nel 1900 insieme a Giuseppe Prezzolini ed Ercole Luigi Morselli forma una associazione di "spiriti liberi", individualista anarchica e idealista. Tre anni dopo il gruppo scrive il programma...
