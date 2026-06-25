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Frase di Pedro Calderón de la Barca
Breve biografia di Pedro Calderón de la Barca
Drammaturgo e religioso spagnolo, Pedro Calderón de la Barca nasce a Madrid il giorno 17 gennaio 1600. Figlio di un cancelliere del consiglio delle finanze, durante gli anni che intercorrono tra il 1609 e il 1614 studia presso il collegio dei Gesuiti a Madrid; si iscrive all'Università di Alcalá de Henares e in seguito a quella di...
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