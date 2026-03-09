Aforismi
Frase di Simona Ventura

Io ho le mie idee, ma mi sono sempre tenuta lontanissima dalla politica. Sono una persona libera, intellettualmente e caratterialmente. E in questo Paese non è facile esserlo. Perciò mi posso permettere di esternare le mie opinioni.

Breve biografia di Simona Ventura

Simona Ventura nasce a Bologna il giorno 1 aprile 1965. È ancora giovanissima quando si trasferisce a Torino con la famiglia. Frequenta il liceo scientifico e l'ISEF a Torino. La passione per lo sport inizia fin da ragazza, quando partecipa ad alcune competizioni sciistiche. Dal punto di vista calcistico, tifa Torino, tuttavia segue...
