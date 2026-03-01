DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Conversare mi annoia, preferisco ascoltare e cogliere negli altri sfumature inedite. Rimanere in silenzio mi ha aiutato a superare la timidezza, non quella fisica perché sono una ex atleta e ho un buon rapporto col mio corpo, ma quella della parola: per me dire ti amo era, ed è, ancora complicato, mentre "je t'aime" in fondo non significava nulla
Tra le più ricercate attrici italiane, modello di donna affascinante ma anche inquieta e appassionata, Laura Morante nasce il 21 agosto 1956 a Santa Fiora, in provincia di Grosseto. Dopo aver lavorato giovanissima per il teatro ("Riccardo III", "S.A.D.E.", entrambi con quel mostro sacro che risponde al nome di Carmelo Bene), esordisce...
