Aforismi
Aforisma di George Byron

L'entusiasmo non è altro che ubriachezza morale.

Breve biografia di George Byron

George Gordon Noel Byron, sesto barone di Byron - da cui il nome Lord Byron - nasce a Londra il giorno 22 gennaio 1788. Il padre è il capitano John Cornholio Byron, detto "Mad Jack" ("Jack il Matto"), ed è proprio a causa della vita dissoluta di questi che il giovane George trascorre l'infanzia in ristrettezze economiche ad Aberdeen, in...
continua leggendo la:
Biografia di George Byron su Biografieonline.it

