Il piacere è peccato e il peccato è un piacere.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di George Byron
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di George Byron
George Gordon Noel Byron, sesto barone di Byron - da cui il nome Lord Byron - nasce a Londra il giorno 22 gennaio 1788.
Il padre è il capitano John Cornholio Byron, detto "Mad Jack" ("Jack il Matto"), ed è proprio a causa della vita dissoluta di questi che il giovane George trascorre l'infanzia in ristrettezze economiche ad Aberdeen, in...
continua leggendo la:
Biografia di George Byron su Biografieonline.it