Adoro quando mi insultano. Significa che posso smettere di essere educato.

Billy Idol, all'anagrafe William Michael Albert Broad, nasce il 30 Novembre 1955 a Middlesex, in Inghilterra. Dopo una breve esperienza negli States, i genitori tornano in Inghilterra e William si iscrive alla Sussex University, che lascia dopo meno di un anno per dedicarsi alla sua vera passione: la musica. Ancora adolescente, forma un gruppo Punk, i Bromley Contingent, traendo le maggiori ispirazioni artistiche dai Sex Pistols. Negli anni del Punk inglese, William intraprende la strada che lo porterà a diventare una Rock Star